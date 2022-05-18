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Дело возбудили после гибели двух взрослых и ребенка при пожаре под Истрой

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Фото: СК РФ/mosobl.sledcom.ru
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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух взрослых и шестилетнего ребенка при пожаре в деревянном доме в городском округе Истра в Подмосковье. Об этом старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области Ольга Врадий сообщила в среду, 18 мая.

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«Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Допрошены свидетели и очевидцы, также планируется назначение пожарно-технической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказала представитель ведомства агентству городских новостей «Москва».

Пожар в деревянном доме в деревня Никольское в городском округе Истра произошел утром 18 мая. После локализации возгорания на месте были обнаружены тела женщины и мужчины, а также шестилетнего ребенка.

Ранее в это день частный жилой дом сгорел в поселке Ижморский Кемеровской области. В результате погибли женщина и двое детей. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее, 12 мая, сообщалось, что в результате пожара в двухквартирном жилом доме в селе Никольском в Амурской области погибли два человека. Источником возгорания стала бытовая техника. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия через три минуты после поступления сигнала. В тушении огня участвовали восемь человек, полностью ликвидировать горение удалось только спустя пять часов. Квартира выгорела на площади 84 кв. м.

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