Рабочий погиб на пилораме в Иркутской области

В Иркутской области, в Тайшете, на пилораме погиб рабочий. 68-летний мужчина получил смертельные травмы станком. Другие детали случившегося сейчас уточняются, сообщил ИА IrkutskMedia источник, знакомый с ситуацией.

Государственная инспекция труда в данное время проводит расследование смертельного случая на Ковыктинском газоконденсатном месторождении в Приангарье. В ООО «ММКСТРОЙ» рабочий получил смертельные травмы во время срезки металла емкостного резервуара.

Ранее сообщалось, что в Зейском районе Амурской области на золотодобывающем участке погиб машинист бульдозера, провалившегося под лед. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.