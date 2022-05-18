Прямой эфир

Мужчина в Риге напал на пенсионера из-за российского флага

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице Латвии неизвестный мужчина напал на пожилого человека, державшего российский флаг. Видеозапись с инцидентом распространилась в Сети.

На опубликованных кадрах видно, как пенсионер шел по улице Риги, подняв флаг. Он выкрикнул лозунги в поддержку России и Донбасса. После этого к нему навстречу вышел мужчина, который повалил его и силой забрал флаг. Пенсионер потребовал вернуть вещь и отправился в сторону напавшего. Все происходящее записал на камеру проезжавший мимо автомобилист.

«На преодоление русофобии потребуются годы»
Глава СПЧ Валерий Фадеев — о «культуре отмены» на Западе, иностранных соцсетях и переговорах РФ и Украины

Ранее, 16 мая, президент РФ Владимир Путин указал на «небывалый всплеск агрессии оголтелой русофобии» в западных странах.

14 мая жительница Германии рассказала в беседе с «Известиями» о том, как получила угрозы от украинцев после танца с российским флагом на митинге в Мюнхене. По ее словам, она приняла участие в акции в поддержку русских. После этого ей угрожали, что найду ее детей и «отрубят им руки».

Всплеск русофобии наблюдается в Европе на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля. 11 марта Кремль призвал россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. Министерство иностранных дел России охарактеризовало происходящие в европейских странах притеснения соотечественников как граничащие с откровенным расизмом.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022