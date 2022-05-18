Мужчина в Риге напал на пенсионера из-за российского флага

В столице Латвии неизвестный мужчина напал на пожилого человека, державшего российский флаг. Видеозапись с инцидентом распространилась в Сети.

На опубликованных кадрах видно, как пенсионер шел по улице Риги, подняв флаг. Он выкрикнул лозунги в поддержку России и Донбасса. После этого к нему навстречу вышел мужчина, который повалил его и силой забрал флаг. Пенсионер потребовал вернуть вещь и отправился в сторону напавшего. Все происходящее записал на камеру проезжавший мимо автомобилист.

Ранее, 16 мая, президент РФ Владимир Путин указал на «небывалый всплеск агрессии оголтелой русофобии» в западных странах.

14 мая жительница Германии рассказала в беседе с «Известиями» о том, как получила угрозы от украинцев после танца с российским флагом на митинге в Мюнхене. По ее словам, она приняла участие в акции в поддержку русских. После этого ей угрожали, что найду ее детей и «отрубят им руки».

Всплеск русофобии наблюдается в Европе на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля. 11 марта Кремль призвал россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. Министерство иностранных дел России охарактеризовало происходящие в европейских странах притеснения соотечественников как граничащие с откровенным расизмом.