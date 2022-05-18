Ледоход на реке Лене за сутки продвинулся на 10 км

На реке Лене в Якутии пока не зарегистрировано критических уровней воды из-за ледохода. За минувшие сутки он продвинулся на 10 км. Протяженность ледохода составляет 116 км.

Активная фаза проходит по территории Олекминского района. Нижняя кромка — в 60 км ниже населенного пункта Хоринцы. Уровень воды составляет 845 см при критических 1000 см.

Между тем жители Хоринцев жалуются на подтопления приусадебных участков в нижней части села. По их словам, которые приводит ИА SakhaNews, затор на Лене в Олекминском районе произошел из-за малоснежной зимы, холодной весны и задержки вскрытия ледового поля на правом притоке Олекме.

На реке Олекме сейчас наблюдаются незначительные колебания уровней воды, на участке Джикимда — Куду-Кюель лед потемнел, есть закраины, уровни волы повышаются на 60–90 см за сутки. 17–18 мая ожидается вскрытие ледового поля реки на территории Олекминского района.

В пресс-службе ГУ МЧС по республике ИА YakutiaMedia отметили, что гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом.

Ранее глава республики Айсен Николаев сообщил, что у специалистов вызывает обеспокоенность ситуация на Колыме, в первую очередь в Среднеколымске и Зырянке. В Среднеколымске будут укреплять дамбу, долгое время считавшуюся бесхозной. Правительство приняло решение о выделении на эти цели 8,8 млн рублей.