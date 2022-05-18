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В Кемерово задержали сторонника украинских националистов, повредившего опоры ЛЭП

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Диверсант-сторонник украинских националистов задержан ФСБ и МВД 18 мая за повреждение двух опор линии электропередачи (ЛЭП), повлекшее за собой отключение электричества в Кемеровской области.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что задержанный является гражданином РФ.

«Изначально была идея поджечь военкомат — пустой, разумеется, без людей», — заявил диверсант в ходе дачи показаний, признав вину за повреждение ЛЭП.

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На кадрах распространенного ФСБ видео допроса видны последствия разрушений, а также показаны обнаруженные у диверсанта бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепежные болты с поврежденных ЛЭП, оружие, деньги, а также средства связи и коммуникации.

В ФСБ сообщили также об изъятии двух пневматических пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами, боевых ножей, схемы расположения военкоматов и отделений полиции Кемерова и личный дневник с рукописными записями, подтверждающими совершение диверсий.

Сообщается, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», а также «Диверсия».

1 мая в Курской области в результате диверсии был обрушен железнодорожный мост. 4 мая работы по восстановлению были завершены работы. Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ст. УК РФ «Террористический акт». По данным ведомства, на конструкции переправы было заложено и приведено в действие взрывное устройство.

В конце апреля ФСБ опубликовала видео с задержанными в Белгороде диверсантами, по заверению которых планировалось повредить железнодорожные пути. Подозреваемые дали признательные показания.

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