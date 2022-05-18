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Силуанов заявил о способности России противостоять любым ограничениям

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Российская экономика не собирается закрываться и изолироваться. Такое заявление сделал в среду, 18 мая, министр финансов РФ Антон Силуанов.

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При этом прогноз ведомства значительно оптимистичнее, чем у западных институтов

По его словам, первый шок от введенных санкций для российской экономики прошел.

При этом он отметил, что разумность в финансовой и бюджетной политике позволят выдержать самые сильные санкции, с которыми может столкнуться Россия. При этом, по словам министра, быстро преодолеть введенные технологические ограничения не получится.

17 мая стало известно, что власти США намерены аннулировать 25 мая лицензию, позволяющую России проводить выплаты по суверенному долгу. Аннуляция лицензии приведет к невозможности проведения финансовых операций по обязательствам РФ. Внутри Минфина по-прежнему ведется дискуссия о необходимости увеличения финансового давления путем отзыва лицензии OFAC.

Силуанов отметил, что Россия не будет объявлять дефолт по долгу, потому как сможет заплатить в рублях, если западные структуры будут закрыты.

Ранее, 17 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно, страна справится со всеми трудностями. Песков добавил, что Россия продолжит доносить до мира свою точку зрения на происходящие события.

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