Первую в этом году партию черешни доставили в Приамурье

В Амурскую область доставили первую в этом году партию черешни. Поставки начались немного раньше, чем в 2021 году.

Ягоды везли с 6 по 16 мая через аэропорт Благовещенск из Москвы и Новосибирска. Общий вес двух партий превысил 1 т. Продукция выращена в Узбекистане, сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что обе партии черешни досмотрели специалисты и не выявили несоответствий. На этом основании получателям ягод выдали акты фитосанитарного контроля, согласно которым продукция допущена к реализации.

Прошлой весной первые поставки черешни в Амурскую область начались с 15 по 18 мая. Тогда в регион привезли восемь партий ягод общим весом 3 т.