«Мазда Соллерс» договаривается о возобновлении поставок комплектующих на завод в РФ

Автопроизводитель «Мазда Соллерс» (Mazda Soller) ведет переговоры о возобновлении поставок комплектующих на завод во Владивостоке в России. Об этом говорится в сообщении компании в среду, 18 мая.

При этом пока производитель продляет корпоративный и полностью оплачиваемый отпуск для сотрудников завода с 19 мая. 25 апреля агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу «Мазда Соллерс» сообщало, что завод уйдет в корпоративный отпуск в период с 4 по 6 мая и с 11 по 18 мая. Указывалось, что в это время на предприятии проведут плановое техническое обслуживание оборудования.

Как и другие автопроизводители, компания в данный момент испытывает дефицит компонентов, что вызвано разрывом логистических цепочек, — поставки комплектующих на завод временно приостановлены.

«В настоящее время компания ведет переговоры о возобновлении поставок», — отмечается в сообщении.

1 мая из отчета российской компании Sollers стало известно, что приостановлены поставки запчастей для автомобилей марок Ford и Mazda в Россию.

Sollers уведомила, что международный экономический прессинг на Россию не является причиной прекращения бизнес-активности в стране, так как компания ориентирована на домашний рынок.

Чистая прибыль Sollers по МСФО за 2021 год составила 2,43 млрд рублей, годом ранее компания получила убыток в 2,13 млрд рублей. Ее оборот вырос до 91,71 млрд рублей (+39%).

«Соллерс Авто» (SOLLERS Auto) — это ведущая российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с лидерами мировой автоиндустрии — Ford и Mazda. В 2011 году «Соллерс Авто» совместно с компанией Ford Motor Company учредила Ford Sollers — совместное предприятие по производству и дистрибуции машин Ford в России. Во Владивостоке в 2012 году совместно с Mazda Motor Corporation запущено предприятие Mazda Sollers.