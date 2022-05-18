В Совфеде не поддержали идею признать Знамя Победы государственным флагом

Триколор нельзя менять на Знамя Победы, поскольку под трехцветным флагом Россия одержала больше побед, чем под красным. Об этом заявил в среду, 18 мая, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Он отметил, что история российского государства не ограничивается 70 годами Советского Союза.

«В истории России было очень много славных событий, когда мы побеждали именно под трехцветным флагом, и эта история насчитывает гораздо больше 70 лет. Так что я такое предложение не поддерживаю», — сказал Цеков в комментарии «РИА Новости».

Вместе с тем сенатор напомнил, что красное знамя является официальным символом победы советского народа над нацистской Германией в Великой Ответственной войне. События на Украине, по его словам, сегодня воспринимаются как продолжение той войны, поэтому знамя вывешивается на освобожденных территориях Донбасса и украинских городов.

Ранее в среду депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил признать Знамя Победы новым государственным флагом России. Как считает депутат, западные страны объявили войну этому флагу, так как боятся этого символа. Он добавил, что прежде под Знаменем Победы сражались бойцы Красной армии, а сейчас под ним армия России противостоит возродившимся на Украине неонацистам.

Так, в начале мая флаг России и Знамя Победы водрузили в городе Снигиревка в Николаевской области. Тогда же в Мариуполе был открыт памятник пожилой женщине, которая вышла к украинским боевикам с красным знаменем.

История бабушки, которая вышла со Знаменем Победы к солдатам ВСУ, поначалу приняв их за россиян, получила резонанс в Сети в начале апреля. После того как украинские военные отобрали у нее знамя и растоптали его, женщина наотрез отказалась от предложенного ими пакета с продуктами, заявив, что за красный флаг погибали ее родители.