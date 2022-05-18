Острую фазу половодья на Камчатке ожидают с 30 мая

На Камчатке жителей Пенжинского, Соболевского и Мильковского районов предупредили о наступлении весенне-летнего половодья. Прохождение наивысших уровней паводков на реках ожидается с 30 мая по 29 июня, сообщили в Камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как уточняет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на ГУ МЧС, в этот период уровни воды могут достичь опасного гидрологического явления на реках Камчатка, Пенжина и Большая Воровская.

Возможны подтопления дорог местного значения, социальных объектов, объектов ЖКХ, придомовых территорий, выход грунтовых вод на пониженных участках в населенных пунктах Мильковского, Пенжинского и Соболевского районов.

В спасательном ведомстве порекомендовали жителям этих населенных пунктов заранее подготовиться к возможным подтоплениям.