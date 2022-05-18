Музей русского импрессионизма закроют с 26 мая по 8 июня на смену экспозиции

Музей русского импрессионизма будет закрыт с 26 мая по 8 июня на смену экспозиции. Об этом в пресс-службе музея сообщили в среду, 18 мая.

«Музей будет закрыт на смену экспозиции с 26 мая по 8 июня. 9 июня откроется выставка «Точки зрения», которая построена на сопоставлении портретов и автопортретов художников», — сказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Также 9 июня в музее откроется спецпроект «Точки зрения: Федор Шаляпин». Спецпроект расскажет об увлечениях Шаляпина живописью и скульптурой, представит его портреты и автопортреты в жизни и в сценических образах.

Накануне экспозиция «Кандинский, Малевич и русский авангард: революционное искусство», застрявшая в Южной Корее после выставки, благополучно вернулась на территорию РФ, сообщается на сайте kp.ru.

В ближайшее время картины Василия Кандинского, Казимира Малевича, Александра Родченко, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Ольги Розановой, Любови Поповой, Петра Кончаловского и других разместятся в родных музеях.

Ранее, 5 марта, в Люксембургском музее открылась выставка «Пионерки. Художницы в Париже в безумные годы» (Pionnières. Artistes dans le Paris des Années folles), где представлено творчество 50 авангардисток со всего мира. В экспозиции — картины, скульптуры, графика, фотографии, книги, видео, ткани, бижутерия, театральные куклы. Заметное место в экспозиции занимаю работы русских художниц. Среди них — Наталья Гончарова, Мария Васильева, Мария Воробьева–Стебельская, Соня Терк–Делоне, Хана Орлова, Тамара Лемпицкая и другие. Выставка открыта до 10 июля 2022 года.