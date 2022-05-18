В Москве анонсировали молодежный форум «Карьера vs бизнес»

Выставка-форум «Карьера vs бизнес» пройдет 20 и 21 мая на базе площадки «Цифрового делового пространства» в столице. Мероприятие посвятят развитию профессиональных и предпринимательских навыков у молодежи, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Программа нацелена на то, чтобы помочь молодым людям определиться с карьерой. Им расскажут о работе по найму и открытии собственного дела. В течение двух дней состоятся встречи и консультации с экспертами и ярмарки вакансий», — отметила она.

В рамках форума будут работать лектории, посвященные созданию своего дела и карьерному развитию, откроется зона профессионального тестирования и консультирования, а также состоится выставка стартапов и достижений молодых предпринимателей. Кроме того, запланированы циклы образовательных игр «Стимулятор трудоустройства», участники которых ответят на часто задаваемые вопросы на собеседованиях и узнают мнения экспертов об их самопрезентации.

Принять участие в форуме могут жители Москвы в возрасте от 16 до 35 лет. Предварительная регистрация открыта на официальном сайте мероприятия.

В этом году форум пройдет уже во второй раз. В прошлом году в нем участвовали свыше 2 тыс. человек — выпускники школ, студенты и начинающие специалисты.

Правительство Москвы реализует и другие программы по обучению молодых предпринимателей. Например, успешно работает проект «Бизнес-уикенд». По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, благодаря этой программе горожане могут всего за несколько недель овладеть новыми навыками, чтобы стать самозанятыми и начать зарабатывать сразу по окончании обучения.

С 2018 года участниками проекта стали более 165 тыс. москвичей. Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.