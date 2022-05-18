Депутаты госсовета Удмуртии призвали вернуть в школы России трудовое воспитание

Депутаты госсовета Удмуртии выступили с предложением вернуть в школы России трудовое воспитание не примере советской системы образования. Соответствующее обращение направлено в Госдуму и правительство РФ, передает «Коммерсантъ» 18 мая.

Парламентарии указали на позитивный опыт советской школы в вопросах воспитания общества, члены которого любят и уважают труд. По мнению авторов инициативы, в школы необходимо вернуть мастерские, технопарки, ученические производственные бригады, трудовые отряды, летние лагеря труда и отдыха.

«К сожалению, реформы в сфере образования привели к тому, что целями образования в школах стало не обучение и воспитание целостной личности, а предоставление так называемых образовательных услуг», — подчеркнули депутаты.

Они выступили в поддержку поправок к закону об образовании, согласно которым из нормативной практики необходимо исключить термин «образовательная услуга».

Руководитель фракции Елена Дербилова отметила, что труд является одним из ключевых средств развития психики и нравственных установок детей. По ее словам, если ребенок не вовлечен в трудовую деятельность, нельзя говорить о его всестороннем развитии.

«Правильно организованный труд формирует трудолюбие, коллективизм, взаимодействие, дисциплинированность, инициативность, что является одной из главных функций трудового воспитания», — приводит слова политика «Газета.Ru».

16 мая стало известно, что власти России рассматривают вариант создания нового общероссийского движения детей и молодежи. По данным источника, над инициативой работают Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения. Предположительно, новая структура будет сформирована на базе уже существующих — Российского движения школьников, проекта «Большая перемена» и целого ряда региональных организаций.