Высокий класс пожарной опасности продолжает действовать в Приамурье

В Амурской области продолжает действовать высокий, IV класс пожарной опасности. Он сохраняется в Октябрьском районе, в Бурейском и Завитинском муниципальных округах.

Только за минувшие сутки пожарно-спасательные формирования выезжали на тушение ландшафтных пожаров 11 раз. Горело более 65 га, сообщили ИА PriamurMedia в ГУ МЧС по Амурской области.

Также за сутки сотрудники ГУ МЧС совместно с другими надзорными органами провели около 300 профилактических рейдов, составили порядка 30 протоколов за нарушения требований пожарной безопасности.

Всего же с начала пожароопасного периода было составлено более 1300 протоколов на сумму, превышающую 4 млн рублей, уточняет Амурская служба новостей.

Особый противопожарный режим, который продолжает действовать на территории Амурской области, подразумевает строгий запрет на использование открытого огня в лесах, на сельскохозяйственных угодьях, приусадебных участках.

Ранее в МЧС предупредили о том, что в Приамурье может ухудшиться пожарная обстановка в связи с усилением ветра.