Жительница Шри-Ланки рассказала о введении лимита на покупку бензина на АЗС

На Шри-Ланке возникли серьезные проблемы с топливом и электроэнергией. В очередях на заправках могут стоять десятки автомобилей. Об этом жительница островного государства Тамара Санина рассказала в среду, 18 мая.

«Это произошло, потому что бензин начали выдавать на каждую машину лимитированно. Есть определенная стоимость, на которую можно заправить транспортное средство. Если хочется заправить больше, то придется отстоять в огромной очереди дважды», — сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

Санина отметила, что эта проблема по-разному стоит в разных частях страны. Так, на восточном побережье это ощущается меньше, чем на западе и юге острова из-за плотности населения.

Ранее, 16 мая, новый премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил о тяжелой экономической ситуации, отметив, что в стране острый дефицит бензина. Глава кабмина отметил, что есть запасы бензина только на один день, передает RT.

Викрамасингхе подчеркнул, что следующие несколько месяцев будут самыми тяжелыми в жизни страны.

Кроме того, Викрамасингхе сделал предложение приватизировать авиакомпанию SriLankan Airlines, отметив, что «инфляция, вероятно, вырастет в краткосрочной перспективе».

Он заявил о необходимости незамедлительной оплаты лекарств, которые ввозятся на территорию Шри-Ланки. По его словам, в государстве зафиксирован недостаток 14 жизненно важных медикаментов.

Островное государство в Индийском океане сталкивается с регулярными отключениями электричества на фоне валютного кризиса. Премьер-министр обратил внимание на то, что ежедневный период отключения электроэнергии в стране может еще подняться и превысить 15 часов в день.

2 апреля был опубликован релиз, согласно которому президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил чрезвычайное положение (ЧП) в стране на фоне массовых протестов, вызванных экономическим кризисом. Тогда также власти ввели комендантский час.

1 апреля произошли столкновения протестующих, которые столкнулись с полицией и военными возле резиденции Раджапакса в пригороде столицы Коломбо. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы, после того как они подожгли несколько полицейских и армейских автомобилей, передала газета Times of India.