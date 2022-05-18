Открытие российско-китайской ярмарки культуры в Благовещенске перенесли

На август перенесли открытие в Благовещенске XII Российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Это связано со сложной эпидемиологической ситуации в КНР. Из-за этого не удалось собрать нужное количество коллективов для выступлений.

Решение о переносе было принято по итогам переговоров руководителей профильных ведомств Амурской области и провинции Хэйлунцзян, которые прошли в режиме телемоста, пишет ИА PriamurMedia со ссылкой на региональное министерство экономического развития и внешних связей.

Решение о переносе означает, что все выставки и выступления начнутся в июне, но торжественная церемония состоится в августе, пояснила глава ведомства Надежда Доргунова.

В рамках фестиваля должны выступить коллективы государственного уровня, состоятся музейные выставки, выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, художников, а также будет организован телемост между библиотеками двух стран.