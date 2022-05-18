Подведены итоги II Молодежного форума по управлению интернетом

Завершил работу II Молодежный форум по управлению интернетом (Youth RIGF 2022), который прошёл 13 мая в Цифровом деловом пространстве в Москве. Он собрал самую креативную, талантливую и прогрессивную молодежь в сфере IT, интересующуюся будущим Интернета. Около 400 молодых людей принимали участие на площадке офлайн и еще более 80 тысяч смотрели онлайн-трансляции Форума на платформе партнера – Вконтакте.

«Мы видим, что интерес к Форуму растет с каждым годом. Во-первых, потому что сейчас ИТ-сфера становится более приоритетной как в обществе, так и в государстве. Фактически ИТ-специалисты — это нефть и газ в мире высоких технологий, без развития которых невозможно экономическое процветание любой страны. Учитывая актуальность развития кадрового потенциала ИТ-отрасли, Россия сегодня создает максимально благоприятные условия, чтобы ИТ-специалистам было комфортно и — главное — перспективно работать в нашей стране», - сказал в своем вступительном слове директор организации-организатора Центра глобальной ИТ-кооперации Вадим Глущенко.

На секции «В плену у «всемирной паутины: контент и алгоритмы» обсудили развитие отечественных социальных сетей, а также работу рекомендательных систем и борьбу с деструктивным контентом и фейковыми новостями. Дискуссия о будущем киберспорта и развитии игровой индустрии в условиях санкций и давлении на представителей российского спорта прошла в секции «Эпидемия киберспорта: рост игровой индустрии в мире». В рамках секции «Мы все живем в матрице: будущее метавселенных» участники обсудили развитие виртуальных миров и их влияние на всемирную экономику, а также будущее VR и AR-технологий. Профессии будущего и трансформацию образования обсудили в сессии «Выбирай карьеру смолоду: новые запросы старого рынка труда».

Алексей Гореславский, генеральный директор Института развития интернета, модератор сессии «В плену у «всемирной паутины: контент и алгоритмы» поделился мнением о треках этого года: «Тема самого Форума - не только и не столько фейки, сколько вообще интерес к информации, которая нас окружает. Понятно, что происходящие события накладывают определенный отпечаток, это касалось и ковида в предыдущие годы и Специальной военной операции, и порождаемой волны информации слухов, фейков и т.д. Разумеется, интерес к этому в интернете колоссальный и количество информации, которое с эти связано превышает все разумные и пределы. Главный смысловой посыл форума заключается в том, что важно как понимать, что происходит, так и думать над средствами противодействия недостоверной информации. Второй аспект касается того, как строится система управления интернетом, какие она имеет международные, локальные, страновые системы. Сейчас как никогда важно понимать, какие существуют политики площадок, как они взаимодействуют друг с другом, как работают алгоритмы и рекомендательные системы на разных платформах, как они используют данные пользователей. Аудитория должна понимать, из чего складываются рекомендации в соцсетях и какие действия влияют на формирование таких подборок. Именно поэтому так важна прозрачность работы рекомендательных алгоритмов и их раскрытие, чтобы у пользователей не создавалось ощущение что от них что-то скрывают или обманывают».

Начальник управления по развитию медиатехнологий АНО «Диалог Регионы» Павел Захаров, который был спикером в секции про контент и алгоритмы, а также принимал участие в мастер-классе Молодежного цифрового омбудсмена Дмитрий Гуляева «Фейковые манипуляции в массовых медиа: как их распознать и убедить друзей в недостоверности информации?» прокомментировал своё выступление в мастер-классе на тему фейков: «Мы вчера закончили аналитическое исследование, посмотрели, как изменилась структура фейковой информации в Рунете. Для понимания: за период с начала спецоперации и до текущего дня наши аналитики выявили столько же фейков, даже чуть-чуть больше, сколько было выявлено за весь 2021 год. При этом надо сказать, что 2021 год был тоже аномальным по количеству фейков, и они все были связаны с коронавирусом. Количество фейковых сюжетов в сутки выросло в 4 раза, по сравнению с началом этого года. Каждый день регистрируется в 4 раза больше уникальных новых фейков, которые набирают десятки тысяч копий, распространяемых в СМИ и социальных сетях».

На открытие Форума прошло вручение премий наиболее проявившим себя в сфере ИТ молодым ребятам в 3 номинациях. В награждении принимала участие заместитель министра цифрового развития Бэлла Черкесова, которая также была членом конкурсного совета премий Youth RIGF. Лучшим международным молодежным ИТ-проектом была признана модернизируемая виртуальная среда Altterra, которую создали студенты Донского государственного технического университета Денис Майоров и Вячеслав Придчин. В номинации «За вклад в международное сотрудничество в сфере ИТ» главный приз получила аспирант Дипломатической академии МИД России Аревик Мартиросян за продвижение Школы международной информационной безопасности (Школы МИБ). В специальной номинации от наших партнеров, РЭУ им. Г.В. Плеханова «Лучший образовательный ИТ-проект» победил студент этого же ВУЗа Максим Урываев с идеей создания приложения «CommunityFinder» для поиска людей с похожими профессиональными интересами.

На полях Youth RIGF были, в том числе, подписаны меморандумы о взаимопонимании Центра глобальной ИТ-кооперации с 3 тремя организациями — Российским обществом «Знание», которое представлял генеральный директор Максим Древаль, Федерацией компьютерного спорта России (ФКС), со стороны которой подписантом выступал президент Дмитрий Смит, и «Esforce Holding» во главе с генеральным директор Николай Петросян. Со стороны Центра глобальной ИТ-кооперации меморандумы подписывал директор организации Вадим Глущенко.

На закрытии Форума присутствовала начальник Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, которая поблагодарила участников за небывалый интерес к теме управления Интернетом и ИТ-сферы, так как подобный интерес еще раз подтверждает, что молодежь — авангард развития ИТ-отрасли.

Организаторы и участники выразили желание проводить Форум ежегодно для того, чтобы встречаться вновь и давать возможность для диалога и обсуждения новых идей и реализации проектов для молодых людей из России и всего мира.