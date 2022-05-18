Ливневую канализацию начали очищать в Биробиджане

В Биробиджане стартовали плановые работы по очистке ливневой канализации от иловых наслоений. Их проводят сотрудники подрядной организации ООО «Чистый город». Это улучшит работу ливневок в летний период.

ИА EAOMedia уточняет, что контракт с ООО «Чистый город» заключило городское управление ЖКХ. На этой неделе работы пройдут на улице Шолом-Алейхема в районе областной больницы и по улице Набережной. На этих участках после дождей скапливается вода. Одна из причин — забитые илом ливневки.

Также в различных районах города будут очищать колодцы от мусора, грязи и иловые отложения.

Ранее сообщалось о начале ямочного ремонта в Биробиджане. Сотрудники управления ЖКХ провели обследование уличной сети и составили список дорог, где необходим ремонт. Рабочие приведут в порядок наиболее проблемные участки улиц.