Хабаровск включится в борьбу за звание беговой столицы России

В Хабаровске в это воскресенье, 22 мая, состоится главный полумарафон России с синхронным стартом — «Забег.РФ». В этом году он пройдет уже в шестой раз и объединит всю страну.

В 16:00 на старт выйдут более 120 тыс. бегунов из 85 регионов России. Около 1 тыс. из них побегут в Хабаровске. Старт и финиш — на Комсомольской площади. Столица Хабаровского края участвует в акции второй год подряд, сообщает ИА AmurMedia.

Организаторы предложат четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км. Принять участие может любой желающий до шести лет.

Жителей Хабаровска и гостей города ждут концерты, детские активности, массовые разминки, фотозоны, фуд-корты. Хабаровск также поучаствует в битве за звание беговой столицы России, которая по традиции проходит в рамках «Забег.РФ». С 2017 года это звание было у Казани, Владивостока, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

Беговую столицу определяют по среднему километражу всех участников, процентному соотношению полумарафонцев к общей численности населения города и средней скорости бега участников. Город-победитель получит переходящий кубок с выгравированными названиями городов-победителей прежних лет.