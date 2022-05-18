Спасатели предупредили жителей ЕАО о сильном ветре

На территории ЕАО в четверг, 19 мая, ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Об этом предупредили специалисты гидрометеорологического бюро Биробиджана.

Силы и средства МЧС по автономии и подчиненные им подразделения готовы к оперативному реагированию на возможные происшествия, пишет ИА EAOMedia со ссылкой на спасательное ведомство.

Сотрудники МЧС рекомендовали не пренебрегать правилами личной безопасности, быть осторожными в период непогоды и переждать порывы ветра в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций.

Ранее, 16 мая, научный сотрудник Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал приход теплой погоды в Москву 20 мая. Повышение произойдет нерезко, но уже 21-го числа в столице прогнозируется от 15 до 20 градусов тепла.