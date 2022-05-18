Портфель иностранных заказов на россйиское вооружение составил $50 млрд

Портфель заказов на российскую военную технику составил около $50 млрд. Об этом 18 мая рассказал журналистам вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов в ходе выступления на просветительском онлайн-марафоне «Новые горизонты», организованном российским обществом «Знание».

По его словам, ежегодно Россия экспортирует вооружения на сумму $14–15 млрд, занимая примерно 20% мирового рынка вооружений.

«Первое место занимают Соединенные Штаты с объемом 39% от общей доли мирового рынка вооружений. А Россия, имея бюджет в разы меньше, который тратим на вооружения, устойчиво занимает долю на протяжении многих лет около 20% мирового рынка с большим отрывом от Франции, которая занимает долю 11%»,— уточнил он.

По словам Борисова, главными покупателями российского оружия остаются Индия, Алжир, Египет и Китай.

Ранее в мае он сообщил, что Россия занимается созданием гиперзвуковых ракет нового поколения для разнообразных носителей для нанесения ударов с земли, воздуха и моря. Изобретение испытывает ракетоносец Ту-22М3М.

Борисов также сообщал о планах усовершенствовать гиперзвуковой комплекс «Кинжал», а также расширить дальность применения крылатых ракет «Калибр».

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ. Тогда же президент добавил, что МБР «Сармат», «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро также встанут на боевое дежурство.