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Крупный пожар потушили в нацпарке в Хабаровском крае

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Природное возгорание возникло в границах Анюйского национального парка в Хабаровском крае. Экологи сдерживали пожар в течение двух дней.

15 мая поступила информация, что в районе села Дубовый Мыс со стороны нацпарка поднимаются клубы густого дыма. Вскоре информация о пожаре подтвердилась. Сложную ситуацию усугублял порывистый низовой ветер. Огонь продвигался вглубь особо охраняемой природной территории.

Возгорание пытались потушить девять человек и четыре единицы техники. Локализовать пожар удалось в первые часы работы. Однако полностью справиться с огнем мешал сильный ветер. Лишь к концу второго дня природный пожар потушили полностью. Площадь горения составила 5 га, пишет ИА AmurMedia.

На сегодняшний день пожароопасный сезон открыт в 12 районах региона. Особый противопожарный режим введен в Амурском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, Нанайском и Хабаровском районах, а также в районе имели Лазо.

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