Захарова указала на несамостоятельную позицию ЕС по Украине

Заявления лидеров стран Евросоюза (ЕС) по Украине корректируются США, поэтому их нельзя рассматривать как официальную позицию, заявила в среду, 18 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нельзя сейчас рассматривать заявления лидеров, представителей даже самых высоких государственных институтов западных стран в качестве истины в последней инстанции. И даже в качестве их официальной позиции, потому что эти заявления потом перекрываются заявлением «Большого брата». Все, что они заявляют, затем трансформируется под руководством или исходя из конъюнктуры момента соответствующими структурами в США», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что понять, какие решения принимаются или готовятся по линии Евросоюза, в принципе невозможно.

Накануне Захарова выразила солидарность с тезисом предпринимателя, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска о том, что в Америке происходит сращивание капитала, медиа и спецслужб. В частности Маск заявлял, что тексты президенту США Джо Байдену пишут кукловоды-неоконы из «глубинного государства». Настоящим президентом, по его словам, является тот, кого контролирует телесуфлер.

Ранее, 17 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина служит расходным материалом для Запада в гибридной тотальной войне с Россией. Он отметил, что эта война объявлена отнюдь не между Украиной и Россией, а между Западом и Россией. При этом он указал на то, что Украина не является самостоятельным государством, даже если Киев считает по-другому.