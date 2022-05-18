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Захарова указала на несамостоятельную позицию ЕС по Украине

Захарова: заявления Евросоюза по Украине корректируются США
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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Заявления лидеров стран Евросоюза (ЕС) по Украине корректируются США, поэтому их нельзя рассматривать как официальную позицию, заявила в среду, 18 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Украина — это для них как универсальная открывашка»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова — о внимании Запада к российскому соседу и о гарантиях безопасности

«Нельзя сейчас рассматривать заявления лидеров, представителей даже самых высоких государственных институтов западных стран в качестве истины в последней инстанции. И даже в качестве их официальной позиции, потому что эти заявления потом перекрываются заявлением «Большого брата». Все, что они заявляют, затем трансформируется под руководством или исходя из конъюнктуры момента соответствующими структурами в США», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что понять, какие решения принимаются или готовятся по линии Евросоюза, в принципе невозможно.

Накануне Захарова выразила солидарность с тезисом предпринимателя, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска о том, что в Америке происходит сращивание капитала, медиа и спецслужб. В частности Маск заявлял, что тексты президенту США Джо Байдену пишут кукловоды-неоконы из «глубинного государства». Настоящим президентом, по его словам, является тот, кого контролирует телесуфлер.

Ранее, 17 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина служит расходным материалом для Запада в гибридной тотальной войне с Россией. Он отметил, что эта война объявлена отнюдь не между Украиной и Россией, а между Западом и Россией. При этом он указал на то, что Украина не является самостоятельным государством, даже если Киев считает по-другому.

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