В Германии предупредили о дефиците пивных бутылок

Германии грозит дефицит пивных бутылок из-за проблем с логистикой и инфляции. Об этом 18 мая предупредил генеральный директор Немецкой ассоциации пивоваров Хольгер Айхеле, его слова привел Bild.

Основными причинами названы «взрыв цен» на производство бутылок и проблемы с логистикой. Уточняется, что ситуация «крайне напряженная».

«Из-за отсутствия водителей грузовиков пивоварням и производителям напитков становится все труднее поддерживать цепочку поставок», — пояснил Айхеле.

Помимо этого при отсутствии долгосрочных контрактов платить за новые стеклянные бутылки придется на 80% больше, чем в прошлом году. Так, некоторые пивоварни скоро могут остаться без тары.

«Нехватка бутылок в основном касается малых и средних пивоварен, потому как в первую очередь поставки производятся на большие. Это угрожает разнообразию на немецком рынке пива», — предупредил заместитель главы Ассоциации пивоваров Берлин-Бранденбург Штефан Фриче.

В Федеральной ассоциации стекольной промышленности подчеркнули, что нынешний кризис цен на энергоносители создает серьезные проблемы для производства, потому как затраты на электроэнергию выросли на 500% по сравнению с предыдущим годом. Отмечается, что это уже около 20% операционных расходов в стекольной промышленности.

Эйхеле объяснил, что чем жарче лето, тем сложнее может стать ситуация. Он также призвал потребителей не копить пустые бутылки, а как можно быстрее возвращать их розничным торговцам.

Отмечается, что ситуация будет «предвиденно усугубляться» из-за последствий коронавируса и спецоперации в Донбассе.

В начале месяца немецкие пивовары предупреждали, что в ФРГ цены на пиво могут вырасти на 30%. Причинами для этого стали 250-процентный рост цен на электричество, подорожание солода на 70% и увеличение цен на европоддоны на 150%.

В Германский союз пивоваров входят 1,4 тыс. немецких пивоварен, выпускающих продукцию под 6 тыс. торговых марок. Около 70% из них сосредоточено в трех федеральных землях. Около 600 находятся в Баварии, порядка 200 — в Баден-Вюртемберге, еще 150 — в Северном Рейне-Вестфалии.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Некоторые государства Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли. Так, например, в Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году.

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