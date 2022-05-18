Корреспондент «Известий» показал ход боев в пригороде Донецка

В пригороде Донецка идут ожесточенные бои за стратегически важный населенный пункт под названием Пески. На месте событий побывал военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

От Песков менее 10 км до Донецка, в населенном пункте находится бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Журналисты приехали на позиции батальона «Русь» под поселком Пески. По словам бойцов, они не дают противнику отдохнуть, обстреливают и держат в напряжении.

Огонь ведется из пулеметов ДШК, автоматов и минометов. До позиций противника здесь осталось порядка 300 м по полю. Сначала бойцы ДНР наступают, затем закрепляют своим позиции.

«Ежедневно делаем вылазки, уничтожаем врага. Много их там сидит? Там бригада целая. Понемножку-понемножку выкуриваем их, осталось немножко», — рассказал командир роты батальона «Русь».

В основном Пески застроен коттеджами, их занимают украинские боевики. Верхние этажи используются как огневые точки, внизу находятся подвалы.

Боевики запрещенного в России «Правого сектора» периодически «дразнят» бойцов батальона выстрелами. В итоге по ним работают с особым усердием.

На позициях с другой стороны поселка до ВСУ примерно 500 м.

Командир роты «Руси» с позывным Поляк рассказал журналисту, что долго жил по работе в Польше, вернулся защищать Донбасс в 2014 году. До этого нигде не служил. Сначала попал в батальон «Восток», теперь находится в «Руси».

По его словам, он удивился, когда увидел у националистов в окопах собак. Собак запускают в ров перед окопами, где находятся ВСУ. Если начинается движение, то собаки начинают реагировать.

В настоящее время националистам приходится обороняться по всей линии поселка и его окрестностям.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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