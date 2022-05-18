В НАТО начались разногласия по масштабам военного присутствия в Восточной Европе. Как сообщают американские СМИ, страны Балтии и Польша просят расширить военное присутствие на своей территории, передает телеканал «Известия». Италия и Франция не видят в этом смысла, потому что не верят, что Россия в ближайшее время будет угрожать странам альянса. Ряд государств считает размещение НАТО на востоке Европы дорогим и неудобным. Италия и Испания опасаются, что альянс отвернется от других угроз, включая терроризм и нелегальную миграцию через Средиземное море, например со стороны Северной Африки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.