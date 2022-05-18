В Москве стартовала волонтерская акция «Время добра»

С 18 по 27 мая в Москве пройдет добровольческая акция «Время добра». К ней смогут присоединиться все желающие, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«В программу войдет больше 40 событий. Каждый найдет доброе дело, которое будет ему по душе — посадить дерево, выйти на субботник, поддержать нуждающихся и помочь приютам для животных. Главная цель — показать, что волонтерство не только приносит пользу, но и дарит положительные эмоции», — сказала она.

В рамках акции 23 мая приглашают посетить мастер-класс по живописи в разных техниках и передать картины в пансионаты для пожилых людей. В библиотеках Москвы можно попробовать себя в реставрации книг, а в приютах для животных предлагают покормить и поиграть с питомцами. 24 мая добровольцы смастерят утепленные будки и передадут их благотворительному фонду.

На онлайн-карте «Добрых дел» на сайте «времядобра.москва» можно узнать обо всех мероприятиях и зарегистрироваться. За участие будут начисляться «добрые минуты». Их можно обменять на брендированную продукцию и символику, в частности зонты, спортивные мячи, наборы посуды, футболки.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.