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НАК сообщил о ликвидации двух бандитов в Махачкале в ходе КТО

НАК: боевики планировали теракт на объекте энергетики в Махачкале, двое бандитов ликвидированы
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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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Двое боевиков нейтрализованы в Махачкале в ходе проведения контртеррористической операции (КТО). Об этом 18 мая сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

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Отмечается, что вооруженные бандиты планировали совершить теракт на одном из объектов энергетики в Махачкале.

Как уточняется в сообщении, органами безопасности была получена информация о скрывающихся в Ленинском районе Махачкалы вооруженных бандитах, намеревающихся совершить теракт.

Начальником республиканского Управления ФСБ России было принято решение о проведении КТО и введении соответствующего правового режима на территории района.

«Обнаруженным в районе электроподстанции бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта двое бандитов были нейтрализованы», — сообщил информационный центр НАК.

На месте перестрелки обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство. Потерь среди силовиков и пострадавших среди населения нет. Проводятся следственные действия.

Ночью в среду УФСБ по Дагестану сообщило о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Ленинском районе Махачкалы. Он начал действовать в среду с 2:45. Последний раз режим КТО вводили в сентябре 2021 года в Буйнакском районе Дагестана.

Спустя несколько часов стало известно о ликвидации нескольких боевиков.

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