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Байден не выговорил название США

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Президент США Джо Байден не смог выговорить название возглавляемой страны. Видео выступления 18 мая разошлось в Сети.

«Отраженными в сообществе Эй-Эй-Эн-Эйч…» — произнес он, после чего, улыбнувшись, попытался выкрутиться: «Ай-яй-яй-яй! Здесь, в Соединенных Штатах».

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16 мая сообщалось, что рейтинг одобрения Байдена упал до очередного минимума: всего 39% американцев одобряют его работу, 56% — не довольны. Уточняется. что исследование проводилось с 5 по 7 мая, а затем с 9 по 10 мая среди тысячи респондентов. Погрешность составляет 3 п.п. В предыдущем месяце сообщалось о падении рейтинга американского лидера. По данным обобщенного анализа опросов, которые опубликовали четыре организации, уровень доверия президенту США составил 41%. А одна из них сообщает даже о 33%, что является антирекордом среди показателей предшественников Байдена за аналогичный период срока президентства.

14 мая американский лидер вновь допустил оговорку, выступая на пресс-конференции на саммите Штатов и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Глава Белого дома забылся и назвал вице-президента страны Камалу Харрис «президентом США».

5 мая Байден также оговорился во время приема в честь празднования Дня американо-мексиканской дружбы. Тогда он назвал первую леди Мексики Беатрис Гутьеррес президентом. В тот же день глава Вашингтона назвал американцев нацией иммигрантов.

За день до этого глава Байден дважды нелепо пошутил во время церемонии награждения атлетов с ограниченными возможностями. Он попросил инвалидов-колясочников не прыгать, а слепых спортсменов — смотреть в камеру во время общего фото.

3 мая американский президент оговорился, перепутав Россию и Украину. В своей речи он сказал, что США позаботились о том, чтобы у России были Javelin и другое оружие для усиления обороны, чтобы Украина была готова ко всему, что бы ни случилось. После инцидента американцев возмутила оговорка президента, которая моментально распространилась в интернете. Некоторые даже предрекли конец политической карьере Байдена.

В апреле бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.

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