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ВСУ три раза за сутки обстреляли Первомайск в ЛНР

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Три обстрела города Первомайска на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины зафиксированы за прошедшие сутки. Об этом в среду, 18 мая, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

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При обстреле ВСУ применили артиллерийские орудия калибром 152 мм и 122 мм (20 снарядов). В результате поврежден жилой дом.

Накануне в СЦКК ЛНР проинформировали об обстреле украинской армией поселка Молодежное. Всего украинские силовики выпустили пять снарядов, повреждения получил жилой дом.

16 мая в распоряжении «Известий» появились кадры уничтожения линии обороны ВСУ в районе города Золотое в ЛНР, снятые с коптера. На записи видно, как снаряды попадают по позициям украинских войск.

15 мая сообщалось, что в Луганской Народной Республике под Лисичанском было уничтожено несколько артиллерийских расчетов ВСУ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, в цели спецоперации также входят демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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