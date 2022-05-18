В Ленинском районе Махачкалы ввели режим контртеррористической операции. Об этом 18 мая сообщило УФСБ по Дагестану.

Руководитель оперштаба республики и председатель Национального антитеррористического комитета приняли решение о введении правового режима контртеррористической операции в соответствии с федеральным законом «О противодействии терроризму» на территории Ленинского района Махачкалы, говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года режим контртеррористической операции был введен в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии, где искали двух вооруженных мужчин, планировавших теракт. После их ликвидации было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ и незаконном хранении оружия.