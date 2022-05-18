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Источник сообщил о вывозе резервов украинского пшена из Одессы в Европу

Украина вывозит резервы пшеницы из порта Одессы в Европу, несмотря на риск дефицита
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Пшеница
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Киев начал вывозить резервы пшеничного зерна из хранилищ Одессы, несмотря на угрозу дефицита продовольствия, так как испытывает давление со стороны Евросоюза. Об этом сообщило 18 мая «РИА Новости» со ссылкой на источник среди персонала одесской морской гавани.

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«Ограниченная работа порта Одессы не позволяет экспортировать большую часть объемов зерновых культур морским путем. Под давлением ЕС разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил, откуда они уходят дальше по Дунаю. Это вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины, если учесть, что в этом году есть реальная перспектива срыва сбора урожая», — рассказал сотрудник одесского порта.

Источник подчеркнул, что до 24 февраля в Одессе находилось более 200 тыс. т пшеницы, которая переваливается через три терминала мощностью в 250, 200 и 11 тыс. т.

Он также рассказал о ситуации по контейнерам с товарами, которые находятся в одесском порту.

«Помимо пшеницы, со второй половины апреля активно начали вывозить контейнеры с товарами, которых было там больше 10 тыс. В марте киевские власти дали указание изъять все продовольственные грузы, которые находились в морском торговом порту», — поделился собеседник, добавив, что ситуацией в городе также воспользовались криминальные элементы.

16 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатическом кругу сообщила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами по вопросу открытия экспорта калийных удобрений в целях предотвращения глобального продовольственного кризиса. Со стороны ООН предлагается разрешить пропуск судов с зерном с Украины. В обмен на это генсек хочет предложить Москве содействие в облегчении санкций против России и Белоруссии, касающихся экспорта калийных удобрений.

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Москва не согласна со всеми подобными обвинениями.

11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Он также обратил внимание на то, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.

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