МВФ рассмотрит возможность конфискации валютных резервов ЦБ России

В Международном валютном фонде (МВФ) обсудят идею о конфискации валютных резервов Центробанка РФ. Об этом во вторник, 17 мая, в интервью газете Financial Times рассказала заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат.

«Мы обсуждаем любую стратегию, которая может иметь последствия для международной валютной системы. Мы внимательно это изучим», — сказала она.

При этом экономист отметила, что какое-либо мнение относительно идеи конфискации высказывать рано.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю никто не сообщал о возможной конфискации ранее замороженных активов Центрального банка России для направления средств на восстановление Украины. По его словам, это станет воровством.

13 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам «Большой семерки» с просьбой конфисковать российские активы. Он считает, что рано или поздно государства сделают такой шаг.

По информации Центробанка России на 29 апреля, международные резервы страны составили $593,1 млрд. На Западе заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что Запад, заморозив российские резервы, объявил дефолт своим обязательствам перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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