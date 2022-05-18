Власти сообщили о повреждении линии электропередач из-за обстрела села под Белгородом

Линия электропередач была повреждена в результате обстрела приграничного села Безымено в Белгородской области. Об этом в среду, 18 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он также сообщил о незначительных разрушениях жилых зданий, отметив, что в основном были выбиты стекла и что с завтрашнего дня начнется восстановительный процесс построек.

«Сейчас мой заместитель Владимир Васильевич Базаров выезжает на место и оценит ущерб. Начнем восстановление с завтрашнего дня. Самое главное, чтобы все были живы и здоровы, а с остальными проблемами, конечно, справимся», — говорится в опубликованном на странице Гладкова во «Вконтакте» сообщении.

Он также добавил, что жизни пострадавшего во время обстрела гражданина ничто не угрожает. Ему была сделана операция и он в скором времени вернется домой.

17 мая село Безымено в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. В тот же день Следственный комитет России (СК РФ) сообщил о том, что зафиксировал инцидент и будет его расследовать. Соответствующие поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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