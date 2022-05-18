Жительница ЛНР рассказала о причинах обращения в СКР с заявлением на ВСУ

Жители Донбасса массово оставляют сотрудникам Следственного комитета сообщения о военных преступлениях украинских националистов. Одна из потерпевших — жительница поселка Фрунзе/Сентяновка рассказала корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, почему она решила пожаловаться на деятельность национаистов.

«Потому что это фашисты, они нелюди... Сейчас смотришь по интернету, как они называют наших солдат нелюдями, а это они были нелюдями, все восемь лет. Честно говоря, я их ненавижу, хотя у меня все родственники на Украине, но они не воюют. Они такие же как и я. Хочу, чтобы они за всё ответили», — едва сдерживая слезы заявила Ирина Ещенко.

Дом Ирины несколько раз попадал под обстрелы ВСУ, дом ее матери был разрушен, она сама — ранена в руку.

«У меня дом мамы разрушили, попадание прямое было в 2015-м году. Мой тоже пострадал. В 2017 году меня ранили в руку, сухожилие было порвано. И в 2018-м прилетало в огород. Я бежала во двор, где была неходячая мам, чтобы помочь ей укрыться, и возле порога осколком меня ранило. Тогда побило и крышу, и окна, и соседей, это было страшно. Все восемь лет страшно», — рассказал она.

Несколькими днями ранее жительница Попасной Инна рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Полторанину, как националисты расстреливали дома с мирными гражданами и удерживали их в подвалах, не выпуская из города. По ее словам, украинские националисты размещали огневые позиции прямо во дворах, по сути, используя жилые дома как щит.

15 мая в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) заявили, что ведомство установит обстоятельства и даст правовую оценку фактам совершения преступлений украинских националистов и польских наемников в городе Попасная ЛНР. По информации местных жителей Попасной, украинские националисты расстреливали дома с мирными гражданами и удерживали их в подвалах, не выпуская из города.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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