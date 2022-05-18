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NI назвал ошибкой курс США на «новую холодную войну»

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Новая «холодная война» с Россией приведет к серьезным последствиям, заявил ветеран ЦРУ, внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар в интервью The National Interest.

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В издании отмечается, что США публично заявляют о намерении ослабить Россию, что является ошибкой. Пиллар подчеркнул, что такой курс может привести к проблемам для Штатов, так как Москве может быть выгоден антироссийский настрой, а Белый дом практически подтверждает такую позицию.

Ветеран американской разведки добавил, что политика администрации американского президента Джо Байдена и начало «новой холодной войны» с Россией усложняют урегулирование кризиса на Украине и в Донбассе.

«В данном случае у США был и другой вариант, который заключался в том, чтобы определить в емких терминах свою озабоченность ситуацией вокруг Украины и свою цель прекратить это. На ближайшее будущее прекращение военных действий на территории Украины должно стать приоритетом. Даже без экспансивной риторики эта задача будет трудной. Будет трудно найти формулу, которая удовлетворяла бы минимальным требованиям каждой вовлеченной стороны. Неспособность найти такую формулу, помимо продления страданий украинского народа, еще больше укрепит новую холодную войну с Россией в качестве доминирующей черты международных отношений на долгие годы», — написал он 16 мая в статье для National Interest.

Пиллар убежден, что все эти действия противоречат международной безопасности и усложняют решения глобальных проблем, а угроза кризиса создает опасность начала настоящей войны.

17 мая эксперты круглого стола ЭИСИ (Экспертного института социальных исследований), посвященного теме перехода мирового устройства к многополярному, отметили, что США и Европа ведут против России гибридную войну, чтобы сохранить установившийся мировой порядок. Однако мироустройство изменится, и большую роль в этом процессе и сыграет как раз Россия.

13 марта американский журналист Джош Хаммер в статье для журнала The American Spectator выразил мнение, что за последнее время мир претерпел существенные изменения и эра «однополярного доминирования» США закончилась.

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