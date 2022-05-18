В Иркутской области в аварии с тремя автомобилями погибли два человека

В результате ДТП с участием трех автомобилей в городе Усть-Илимске погибли две женщины и пострадали пять человек, включая девятилетнего ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области.

По информации ведомства, Mercedes, двигавшийся по Усть-Илимскому шоссе со стороны левобережной части города в правобережную, столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Toyota, а затем врезался в Honda.

Две пассажирки Toyota в возрасте 41 и 69 лет погибли. Женщина-водитель автомобиля, девушка-пассажир и ребенок госпитализированы. Также доставлен в больницу водитель и пассажир Mercedes.

Инспекторы ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Ранее, 16 мая, в поселке Учебном в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии произошло столкновение легкового автомобиля с микроавтобусом. Пострадали 10 человек, их всех доставили в медучреждения. Погибших нет.