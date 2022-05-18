Bloomberg: Турция требует самолеты F-35 за одобрение членства Финляндии и Швеции в НАТО

Турция потребовала вернуть ее в программу поставок новейших истребителей F-35 и снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400 за одобрение вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Об этом 17 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа турецких чиновников.

Анкара была исключена из программы производства самолетов F-35 после покупки системы противоракетной обороны С-400 у России.

«У страны также есть невыполненный запрос к США на закупку десятков боевых самолетов F-16 и комплектов модернизации своего парка. Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции в связи с ее владением ракетами С-400», — передает агентство слова источников.

Анкара также настаивает на признании своей позиции по отрядам курдов, действующих в Турции, Сирии и Ираке, всеми новыми кандидатами на вступление в Североатлантический альянс.

«Это стало основным источником напряженности внутри альянса, потому что, хотя все члены НАТО признают Рабочую партию Курдистана, или РПК, террористической организацией в Турции, многие поддерживали и даже вооружали ее сирийское ответвление, YPG, в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация. — Ред.)», — сообщили источники.

Ранее в этот день, 17 мая, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Швеция и Финляндия совместно подадут заявки в НАТО 18 мая. Также, по словам Андерссон, Швеция готова пойти на контакты с Турцией, чтобы разрешить возникшие между Анкарой и Стокгольмом разногласия на фоне процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 мая заявил, что турецкая сторона не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.