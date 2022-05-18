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Штырков заявил о готовности к реваншу с Исмаиловым по правилам бокса

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Иван Штырков
Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
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Российский боец ММА Иван Штырков заявил о своей готовности провести в боксерском ринге бой-реванш против Магомеда Исмаилова, который ранее победил его в ММА, а также и сам провел успешный дебютный боксерский поединок.

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По мнению спортсмена, такой неожиданный формат будет интересен многим.

«Далеко загадывать не буду, но скажу, что да, при хорошем предложении и моих физических кондициях, думаю, что не откажусь выйти в ринг и против профессионала. А так, если сейчас всё пройдет хорошо, то может с Исмой вот и побоксируем. Проведем реванш уже по правилам бокса, так сказать. Почему нет?» — приводит его слова пресс-служба Russian Cagefighting Championship (RCC) в своем Telegtam-канале.

Штырков также отметил, что ему было бы интересно встретиться на ринге с профессиональным боксером, чемпионом по версиям WBC Silver, WBA International в первом тяжелом весе Дмитрием Кудряшовым

«Вообще много ребят, которые сейчас в такой уже полупрофессиональной среде, в том смысле, что смешивают... боксеры, бойцы ММА», — заключил боец.

Поединок бойцов смешанного стиля Михаила Мохнаткина и Ивана Штыркова станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая.

Главным же событием турнира станет бой двукратного олимпийского чемпиона по боксу Алексей Тищенко с экс-чемпионом мира по версии WBA венесуэльцем Нехомаром Сермено. 16 мая боец ММА Сергей Харитонов назвал россиянина фаворитом этой схватки.

Трансляцию поединков будет вести 27 мая в прямом эфире телеканал РЕН ТВ.

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