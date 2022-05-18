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Замглавы МИД Панкин назвал вопрос поставок удобрений и вывоза украинского зерна сложным

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В данный момент обсуждается вопрос поставок российских калийных удобрений и вывоза украинского зерна, сообщил 18 мая замминистра иностранных дел России Александр Панкин.

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«Сложный вопрос. Вы же знаете, калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна — сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются», — сказал Панкин в интервью «РИА Новости».

По словам дипломата, вопрос обсуждается с Россией, а не на уровне ООН.

Накануне телеканал Arte сообщил, что цена на пшеницу на европейском рынке побила рекорд, достигнув отметки €435. Одной из причин повышения стоимости называются последствия антироссийских санкций.

Ранее, 16 мая, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатическом кругу сообщила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами по вопросу открытия экспорта калийных удобрений в целях предотвращения глобального продовольственного кризиса. Со стороны ООН предлагается разрешить пропуск судов с зерном с Украины. В обмен на это генсек хочет предложить Москве содействие в облегчении санкций против России и Белоруссии, касающихся экспорта калийных удобрений.

В тот же день министр сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Хенрык Ковальчик заявил, что страна будет содействовать Украине в вопросах транспортировки зерна на экспорт. Меры будут приняты из-за дестабилизации на мировом рынке продовольствия.

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Москва не согласна со всеми подобными обвинениями.

11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Он также обратил внимание на то, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.

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