Полянский заявил о безоговорочно сдавшихся бойцах с «Азовстали»

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский 18 мая заявил, что боевики украинского националистического формирования «Азов», бывшие на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались без боя.

Таким образом он прокомментировал публикацию газеты The New York Times, в которой содержатся слова о том, что «Украина завершила «боевую миссию» в Мариуполе», а боевики «были эвакуированы, что ознаменовало окончание боев» на территории завода.

«Не знал, что в английском языке есть столько способов донести простое сообщение: нацисты [из формирования] «Азов» сдались без условий», — заметил Полянский по-английски в своем аккаунте Twitter.

17 мая официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о том, что вечером 16 мая началась сдача в плен заблокированных на заводе боевиков. Среди них, по словам Конашенкова, 51 тяжелораненый. В качестве доказательства оборонное ведомство привело кадры, на которых виден процесс сдачи в плен украинских боевиков.

Российские следователи тогда же заявили, что установят личности сдавшихся националистов и проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям.

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин в тот же день сообщил, что колонна из машин скорой помощи с ранеными с завода «Азовсталь» в Мариуполе прибыла в больницу в Новоазовске.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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