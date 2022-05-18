Песков не назвал дату ревакцинации Путина от COVID-19

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 18 мая, не смог назвать дату ревакцинации от COVID-19 президента России Владимира Путина.

«Пока не могу ответить, просто не знаю», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отметил, что не владеет информацией, какой сейчас уровень иммунитета к COVID-19 у Путина.

«Хотя определенные меры предосторожности в отношении главы государства сохраняются, но в то же время сейчас ситуация не такая горячая в этой области, что позволяет постоянно не сверяться с этими данными», — уточнил Песков.

По его словам, в отношении президента продолжают действовать особые правила и поэтому «всё, что необходимо для защиты здоровья» российского лидера, «это всё выполняется».

Президент РФ прошел вакцинацию весной. Первым компонентом вакцины он привился 23 марта, а 14 апреля ему ввели второй компонент препарата.

21 ноября стало известно, что Путин ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин нормально себя чувствует и продолжает работать после ревакцинации. 24 ноября глава государства сообщил, что иммунизировался назальной вакциной от COVID-19. По его словам, через шесть месяцев после вакцинации у него упали титры антител и врачи порекомендовали ему пройти ревакцинацию.