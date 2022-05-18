Прямой эфир
Экономика
МВФ указал на неготовность решения о конфискации резервов РФ в краткие сроки
Общество
Песков не назвал дату ревакцинации Путина от COVID-19
Экономика
МИД РФ назвал сложным вопрос поставок калийных удобрений и вывоза украинского зерна
Общество
Госдума планирует запретить иностранцам доступ к услугам суррогатных матерей
Экономика
Напитки на замену Pepsi и Mirinda появятся в России в июне
Общество
Госдуму попросили не лишать подростков биометрии
Армия
Источник назвал фрегат «Адмирал Макаров» новым флагманом ЧФ РФ
Мир
Австралия расширила антироссийские санкции
Наука
Системы «умный дом» переведут на российские технологии в 2023 году
Мир
В КНДР за сутки выявили более 232 тыс. новых случаев «неизвестной лихорадки»
Общество
Подарки для младенцев намерены распространить на все регионы РФ
Сюжет:

Песков не назвал дату ревакцинации Путина от COVID-19

0
Шприц
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 18 мая, не смог назвать дату ревакцинации от COVID-19 президента России Владимира Путина.

«Пока не могу ответить, просто не знаю», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отметил, что не владеет информацией, какой сейчас уровень иммунитета к COVID-19 у Путина.

«Хотя определенные меры предосторожности в отношении главы государства сохраняются, но в то же время сейчас ситуация не такая горячая в этой области, что позволяет постоянно не сверяться с этими данными», — уточнил Песков.

По его словам, в отношении президента продолжают действовать особые правила и поэтому «всё, что необходимо для защиты здоровья» российского лидера, «это всё выполняется».

Президент РФ прошел вакцинацию весной. Первым компонентом вакцины он привился 23 марта, а 14 апреля ему ввели второй компонент препарата.

21 ноября стало известно, что Путин ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин нормально себя чувствует и продолжает работать после ревакцинации. 24 ноября глава государства сообщил, что иммунизировался назальной вакциной от COVID-19. По его словам, через шесть месяцев после вакцинации у него упали титры антител и врачи порекомендовали ему пройти ревакцинацию.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022