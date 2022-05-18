Bloomberg: Турция просит истребители F-35 за одобрение заявок Финляндии и Швеции в НАТО

Турция может согласиться с вхождением Швеции и Финляндии в НАТО в обмен на поставку самолетов F-16, присоединение к программе производства истребителей F-35 Lightning, а также снятие ограничений за приобретение у России ракетных зенитных комплексов С-400. Такую информацию сообщило 17 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа турецких чиновников.

«Турция хочет, чтобы ее вновь включили в программу производства перспективных самолетов F-35, участие в которой ей было запрещено после того, как она купила у России системы противоракетной обороны С-400. У страны также есть невыполненный запрос к США на закупку десятков боевых самолетов F-16 и комплектов модернизации своего парка. Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции в связи с ее владением ракетами С-400», — рассказали источники агентства.

Анкара также хочет, чтобы все новые кандидаты на вступление в НАТО признавали ее позицию по отрядам курдов, действующих в Турции, Сирии и Ираке.

«Это стало основным источником напряженности внутри альянса, потому что хотя все члены НАТО признают Рабочую партию Курдистана, или РПК, террористической организацией в Турции, многие поддерживали и даже вооружали ее сирийское ответвление, YPG, в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация. — Ред)», — сообщили турецкие чиновники.

Ранее в этот день, 17 мая, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Швеция и Финляндия совместно подадут заявки в НАТО 18 мая. Также, по словам Андерссон, Швеция готова пойти на контакты с Турцией, чтобы разрешить возникшие между Анкарой и Стокгольмом разногласия на фоне процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 мая заявил, что турецкая сторона не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.