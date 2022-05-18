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Госдуму попросили не лишать подростков биометрии

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Ассоциация больших данных (АБД, в нее входят «Яндекс», Сбербанк, VK, Газпромбанк, ВТБ, «Ростелеком» и другие компании) предупредила в своих замечаниях к поправкам в закон «О персональных данных», направленных в Госдуму, о запрете на обработку биометрической информации подростков до 18 лет. С документом ознакомились «Известия».

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Запрет не позволит подросткам до 18 лет дистанционно получать банковские услуги (через Единую биометрическую систему) и пользоваться иными сервисами, связанными с биометрией.

В той редакции, которую предлагают разработчики законопроекта, подросток не сможет получать услуги, связанные с биометрией, даже с согласия родителей, отмечено в письме ассоциации. При этом она же предложила разрешить обработку биометрических данных с согласия законных представителей либо по решению самого несовершеннолетнего, если законодательство допускает заключение им соответствующих сделок.

«С 14 лет подростки могут совершать финансовые операции, в частности открывать вклады, а с 16 лет в ряде случаев наступает полная дееспособность. В то же время им закрывается возможность пользоваться дистанционными банковскими сервисами с помощью Единой биометрической системы», — отметили в пресс-службе АБД.

Речь идет не только об ограничениях в сфере удаленных банковских услуг — запрет на обработку данных подростков делает невозможной, к примеру, работу систем пропусков в школы, библиотеки, спортивные залы, где действуют биометрические системы, сказал представитель ассоциации. В АБД отметили, что в дальнейшем круг подобных сервисов будет только расширяться.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не лучшее детям: Госдуму попросили не лишать подростков биометрии

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