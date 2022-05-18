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Около половины подписчиков Байдена в Twitter оказались фейками

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Джо Байден
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Kleponis
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Согласно аудиту компании-разработчика ПО SparkToro, 49,3% подписчиков президента США Джо Байдена в Twitter — фальшивые аккаунты. Об этом во вторник, 17 мая, сообщило издание Newsweek.

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С помощью инструмента SparkToro было обнаружено, что почти у половины из 22 млн подписчиков аккаунта Джо Байдена под ником @POTUS проблемы с местоположением и изображение профилей по умолчанию, что и дало основания сделать выводы о нереальности владельцев этих аккаунтов.

15 мая экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter и сделает выбор в пользу собственной соцсети TRUTH Social. При этом он выразил уверенность, что в случае покупки Маском Twitter он сможет внести в соцсеть улучшения.

13 мая стало известно, что Илон Маск решил приостановить сделку по покупке соцсети Twitter. Как пояснил миллиардер, он ждет подтверждающую информацию о том, что спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей.

До этого, 8 мая, бизнесмен пообещал обеспечить повышение стандартов работы в Twitter после приобретения им соцсети. Он отметил, что теперь требования к профессиональной этике «станут экстремальными».

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