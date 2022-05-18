Bloomberg: США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая

Америка планирует аннулировать 25 мая лицензию, позволяющую России проводить выплаты по суверенному долгу, сообщили 17 мая источники Bloomberg.

В данный момент Россия может проводить платежи по своим обязательствам, так как предоставленная ей до 25 мая лицензия OFAC (генеральная лицензия управления по контролю за иностранными активами минфина США) выводит платежи по суверенным долгам из-под действия антироссийских санкций. Аннуляция этого разрешения приведет к невозможности проведения финансовых операций по обязательствам РФ. При этом внутри минфина по-прежнему ведется дискуссия о необходимости увеличения финансового давления путем отзыва лицензии OFAC.

5 мая сообщалось, что Россия в очередной раз столкнется с риском технического дефолта 27 мая. В этот день предстоит погасить купоны по выпускам «Россия-2026» и «Россия-2036». Еврооблигации «Россия-2026» выпущены в 2016 году с погашением в 2026-м на сумму $71,25 млн. Также на этот день назначен платеж по еврооблигациям «Россия-2036» (выпуск 2021 года), купон составит €26,5 млн.

При этом аналитики прогнозировали ситуацию, в которой после аннулирования лицензии OFAC 25 мая Россия выплатит долг, но при этом американские кредиторы не получат денег, что может спровоцировать технический дефолт.