WP назвала Украину крупнейшим получателем военной помощи США

Украина в настоящее время является главным и крупнейшим получателем военной помощи США. Даже без последнего пакета в $20 млрд, который рассматривает сенат, вливания финансов в страну за три месяца превзошли объемы годичного финансирования вооруженных сил стран-партнеров, включая Израиль и Иорданию, пишет 17 мая The Washington Post.

Газета отмечает, что на прошлой неделе президент США Джо Байден призвал конгресс одобрить это предложение по предоставлению финпомощи, заявив, что деньги на поставки вооружения Украине закончатся через 10 дней. Сенат принял решение продвинуть законопроект для окончательного голосования в среду, 18 мая. По мнению экспертов, увеличение военных расходов со стороны США только затянет конфликт на Украине и в Донбассе.

По словам старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, США предоставляли помощь каждую неделю или две, но «потом пришло осознание: это может продолжаться довольно долго». Утвержденный палатой представителей бюджет рассчитан до конца финансового года, что позволяет прогнозировать длительность конфликта на Украине «еще как минимум четыре месяца», указал Кансиан.

«Каждый год США тратят миллиарды долларов на финансирование вооруженных сил стран-партнеров, включая Израиль и Иорданию. Но менее чем за три месяца обязательства перед Украиной превзошли эти цифры. Если сенат примет пакет, это обязательство затмит ежегодную военную помощь США своим ближайшим партнерам», — пишет газета.

Аналитики считают военную помощь со стороны Запада жизненно важной для успеха Украины в борьбе, поэтому поставки и США, и другим странам необходимо продолжать.

«Эта помощь составляет более половины украинского военного бюджета в прошлом году. По некоторым оценкам, увеличение почти на $20 млрд приведет к тому, что вклад США составит почти треть годового российского военного бюджета, хотя, по оценкам некоторых аналитиков, Москва тратит на свои вооруженные силы до $200 млрд, что намного больше, чем официальные данные», — подчеркнула The Washington Post.

16 мая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин раскритиковала проект военной помощи Украине от США на $40 млрд. Недовольство парламентария вызвало расходование средств на оборонные нужды Киева в условиях, когда американское общество само испытывает социальный кризис.

5 марта в МИД России призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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