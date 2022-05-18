Финансист назвал условия завершения господства доллара

Власти США дают странам основания отойти от доллара, хотя в нем и торгуются все мировые ресурсы и проводится значительная часть торговых операций. Об этом 18 мая рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Доллар сейчас применяется в глобальных расчетах, а изменить это может только массовый переход стран на расчеты за ресурсы в национальных валютах. По словам эксперта, «заморозив» золотовалютные резервы (ЗВР) России, Вашингтон показал, что так же может поступить с Индией и Китаем.

«Из-за блокировки ЗВР никто ядерную войну начинать не будет. Но и давать такую возможность — странно. Будет выстраиваться новый консенсус в мировой торговле. Где не будет подавляющего доминирования доллара и евро», — сказал эксперт агентству «Прайм».

Тузов спрогнозировал, что в ближайшее десятилетие объем торговли в этих валютах может упасть с 76% до 50%, даже если сейчас это не сильно ощущается.

14 мая китайский эксперт Гао Дэшен заявил, что решение России погасить внешний долг в рублях и использовать национальную валюту при расчете с другими странами нанесло серьезный удар по положению доллара в международной финансовой системе. По его словам, мир ускоренными темпами вступает в постдолларовую эру.

12 мая Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 году. Рубль по отношению к доллару вырос с начала 2022 года на 11%. Таким образом, он стал лидером среди 31 основной валюты, за которой следят эксперты агентства.

Ранее, 8 мая, несколько экспертов сообщили «Известиям», что рубль к началу сентября может существенно сдать текущие позиции, торгуясь в среднем в диапазоне 75,4–82,2 за доллар. Решающую роль в судьбе рубля будут играть геополитика, решения Центробанка по валютному контролю и цены на нефть. Однако в ближайшие месяцы российская денежная единица скорее останется вблизи текущих значений или протестирует уровни 62–60, считают специалисты. Но снятие регуляторных мер может изменить ситуацию, опустив в мае курс до отметки 78–85.