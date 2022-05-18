Эксперт сообщил об одноуровневых позициях РФ и Швеции в рейтинге размера пенсий

Размер российских пенсий оказался равным шведскому. Об этом рассказал 18 мая врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов в беседе с агентством «Прайм».

Если рассчитывать показатели пенсий по фактору относительного значения, то есть по приближенности пенсии к прежнему уровню дохода, то Россия находится на одних позициях со Швецией, Австралией и Венгрией. При этом она всего лишь на 1% отстает от Великобритании и на 2% — от Швейцарии, Австрии и Франции.

Таким образом, по мнению Кузнецова, по этому показателю Россия занимает 22-ю строчку в мировом рейтинге.

17 марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Министерство финансов и Министерство труда и социальной защиты разработают параметры повышения всех социальных выплат и пенсий. Он отметил, что подобная работа должна проводиться в тесном контакте с регионами.