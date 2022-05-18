Власти Венесуэлы сообщили о возобновлении переговоров с оппозицией

Спикер национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес провел первую встречу с представителем оппонентов Херардо Блайдом с октября 2021 года, о чем стало известно в среду, 18 мая.

«На рабочей встрече для [определения] планов на будущее. Спасаем дух Мехико», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Родригеса.

Парламентарий также опубликовал в соцсети снимок со встречи с лидером переговорной делегации.

14 августа 2021 года в МИД России заявили, что Москва готова оказывать помощь в процессе диалога между правительством Венесуэлы и оппозицией при обращении сторон. В ведомстве поприветствовали начало переговорного процесса между правительством Боливарианской Республикой Венесуэлы и Унитарной платформой Венесуэлы.

12 июля Мадуро заявил о готовности к переговорам с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. При этом глава государства уточнил, что повестка дня должна быть сосредоточена вокруг снятия санкций США, большинство из которых были введены бывшим американским лидером Дональдом Трампом в 2019 году в целях отстранения Мадуро от власти. В свою очередь Гуайдо объявил, что оппозиция хочет использовать переговоры для обеспечения гарантий свободных и справедливых выборов.

5 января этого года Соединенные штаты призвали власти Венесуэлы возобновить переговоры с оппозицией.

Венесуэла на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе.

В январе 2019 года в Венесуэле начались акции протеста против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. На фоне волнений оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента страны.